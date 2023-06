Reprodução/Globo - 09.06.2023 Clara (Regiane Alves), Theo (Emílio Dantas) e Kate (Clara Moneke) em 'Vai na Fé'





Clara (Regine Alves) vai descobrir que Jenifer (Bella Campos) é fruto de um abuso de Theo (Emílio Dantas) contra Sol (Sheron Menezzes). A descoberta acontecerá após a personagem flagrar o marido com Kate (Clara Moneke) e cobrar explicações do companheiro.

A mãe de Rafa (Caio Manhente) irá até a casa de Kate para questionar o motivo da proximidade dela com Theo durante a visita à casa da família. "Acho que você me deve uma explicação. Você não é uma interesseira barata que achou que fosse dar o golpe no riquinho ingênuo e depois achou um alvo ainda melhor? Me poupe. Você enganou todo mundo. Meu filho não merecia isso", dirá Clara, no momento de raiva com a personagem de Moneke.







"Por que você está falando assim comigo? Eu amo o Rafa", se defenderá Kate. “Você e meu marido. O que eu ainda não sei? Fala!”, rebaterá Clara, segurando os braços da namorada do filho dela. "Aquele demônio é uma pessoa horrível", responderá Kate, por fim, antes da revelação sobre o passado de Theo.

Bruna (Carla Cristina Cardoso), mãe de Kate, chegará naquele momento para defender a filha e contará a verdade. “Só não dou na sua cara porque você já deve viver o inferno na terra sendo casada com um estuprador. Seu marido não presta. Ele abusou da minha melhor amiga! Como você acha que a Sol engravidou dele, 20 anos atrás?”, afirmará.

O desenrolar da trama de Clara e Theo será exibido no capítulo desta sexta-feira (9).

