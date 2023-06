Reprodução/ Instagram - 07.06.2023 No 'São João da Thay' trio formado por Ivete, Matheus e Léo se encarregará das apresentações principais

A quinta edição do “São João da Thay” acontece nesta quarta-feira (7), a partir das 18h, no município de São Luís, Maranhão. Nesta edição, os cantores Ivete Sangalo, Léo Santana e Matheus Fernandes farão shows sem cobrarem cachê, com o intuito de apoiar a festa beneficente.



O trio de artistas será responsável pelas principais apresentações musicais completas que ocorrerão hoje. Outros músicos que marcarão presença são: Alcione, Emanuel Ferraro, Thiago Pantaleão, Only Fuego, Felipe Mar, Flávia Bittencourt, Klessinha, Luan Costa e a dupla sertaneja Fernando e Franco.



Fora do campo musical, as festividades contarão com figuras em destaque na mídia, desde influenciadores até comediantes, atores e ex-BBBs. Gkay, Fabiana Karla, Narcisa, Domitila Barros, Fred Nicácio, Sarah Aline, Gabriel Santana, Vivian Amorim e a campeã do “BBB 23”, Amanda Meirelles, são nomes que confirmaram presença.



Além das celebridades e atrações musicais, a cultura nordestina é uma das preocupações da anfitriã e por isso grupos musicais maranhenses, como Novilho dos Lençóis e Cacuriá de Dona Teté, fazem parte dos shows. O evento é promovido por Thaynara OG em prol da UNICEF (O Fundo das Nações Unidas para a Infância) e toda a arrecadação é revertida para entidades maranhenses.

