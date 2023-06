Reprodução/Instagram - 07.06.2023 Viih Tube e Eliezer são pais de Lua





Viih Tube compartilhou que está fazendo um "teste" com uma babá enquanto Eliezer viaja a trabalho para Sorocaba, interior de São Paulo. O casal optou inicialmente por cuidar sozinho de Lua, mas a ausência do influenciador gerou a nova experiência na criação da bebê.

"Como ele está a semana inteira fora, ele jamais me deixaria sozinha com a Lua, porque estou trabalhando muito também. Só eu e ela em casa, com o trabalho, não seria saudável para mim. Muita coisa na minha cabeça, estava ansiosa nesses dias atrás. Então decidimos fazer um teste", afirmou nos stories do Instagram, nesta terça-feira (6).





A influenciadora relatou uma "vida diferente" com a presença da babá em casa. "Que delícia que é ter uma babá, queria que todas as mamães do mundo pudessem ter uma babá [...] É muito bom ter essa rede de apoio", pontuou, explicando que a babá de Lua também ajuda nos cuidados de Viih.

"Minha babá está fazendo o teste e já passou, não tem nem escala para o céu. Não sei se todas [babás] são assim, mas ela cuida de mim, não só da Lua. Da minha alimentação, dos meus remédios e vitaminas. Está sendo muito gostoso, estou conseguindo tomar um banho em paz e me alimentar com mais calma, até fazer um cocô e meditar em paz, coisa que nem lembrava o que era", complementou, entre risadas.





