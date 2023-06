Reprodução/ Globo Ana Maria dança coreografia de Tik Tok no 'Mais Você' e diverte web

Nesta quarta-feira (7), Ana Maria Braga divertiu os telespectadores do "Mais Você". A apresentadora decidiu aprender a coreografia da música "Tá OK", que viralizou no Tik Tok.

A apresentadora, Ju Massaoka e Felipe Andreoli tiveram a ajuda de influenciadores e arriscaram os passos. Mas o rebolado deles, ou falta dele, divertiu a web, que comentou a cena.

Atenção: Ana Maria, Ju e Andreoli aprendendo a coreografia de 'Tá Ok' 😂😂😂 #MaisVocê pic.twitter.com/3jyRtPBtv1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 7, 2023





A televisão brasileira é muito doida né kkkk liguei a tv e tá Ana Maria aprendendo a coreografia de Tá ok — Tuan (@_tuaan) June 7, 2023









Aprendi a dançar ta ok com a ana maria, que marco — Renan (@rerujo) June 7, 2023