Reprodução/Globo - 30.05.2023 Victor Cugula e Bruna Marquezine foram atores mirins em 'Mulheres Apaixonadas'





Victor Cugula, intérprete de Lucas em "Mulheres Apaixonadas", expôs que foi ignorado por Bruna Marquezine desde 2021 nas redes sociais. O ex-ator mirim contracenou com a atriz na trama de Manoel Carlos e mostrou que tentou contato com a intérprete de Salete, mas acabou levando um vácuo.

As mensagens diretas do Instagram exibem que Victor convidou Bruna para um churrasco há dois anos e ironizou ao pedir para ela "devolver um casaco" que ele teria emprestado. O recado mais recente, enviado neste ano, sugere um reencontro dos colegas da novela de 2003.





"E aí, Bru, vamos fazer a 'confra' da galera das antigas. Só quero quem participou de 'Mulheres Apaixonadas', eu, tu, tio Tony [Ramos], Maneco [autor]. Sem gente de fora, uma parada mais nós mesmo", escreveu.

Cugula ainda expressou o desejo de Marquezine respondê-lo: "Esse ano vai [risos]. Enquanto aguardo a resposta da Salete, partiu boxe". Vale ressaltar que "Mulheres Apaixonadas" está em reprise no "Vale a Pena Ver de Novo".





