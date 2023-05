Reprodução/Instagram Patrícia Ramos anuncia fim do casamento após cinco anos

Na última segunda-feira (29), Patrícia Ramos usou o Instagram para tranquilizar os fãs após ter anunciado o fim do casamento com Diogo Vitório. A apresentadora contou como está encarando o término e esclareceu que nada foi jogada de marketing, como rumores apontaram.

Patrícia disse que está bem "na medida do possível" e que ficou em silêncio pois precisou de um tempo para "colocar a cabeça em dia e organizar os pensamento". Ela, no entanto, garante que a decisão do término foi "muito bem pensada".

"Quando acontece é sempre um baque. E a vida é assim, eu sou igual a vocês. Às vezes estou ótima, outras eu não estou. Eu gosto de compartilhar meus momentos bons aqui com vocês porque, afinal, rede social é isso. Todo mundo sabe que a gente só compartilha o que a gente quer", continuou Patrícia.

Fique por dentro do mundo dos famosos!



A apresentadora ainda desmentiu boatos de que a separação seria uma jogada de marketing."Tem muita gente falando que acha que é brincadeira, que é campanha de marketing e não é. Eu jamais brincaria com algo tão sério, com uma situação tão delicada para tirar algum tipo de proveito. E bora que a vida precisa continuar. Acredito que se eu não tivesse vocês seria muito mais difícil passar por esse processo. Eu preciso muito da força e da parceria de vocês aqui comigo", finalizou ela.





