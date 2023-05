Reprodução/Globo - 29.05.2023 Susana Vieira deu selinho em Manoel Soares no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Manoel Soares e Susana Vieira deram um selinho no "Encontro com Patrícia Poeta" desta segunda-feira (29). O beijo aconteceu logo no início do programa matinal e uma "promessa" do apresentador motivou a intimidade ao vivo na Globo.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Selinho muito bem-dado. Já comecei bem a semana", afirmou Manoel após cumprimentar Susana com o selinho. "Sabe por quê? A gente combinou porque ele prometeu para mãe dele, ela mandou dar um beijo, que fosse um beijo tipo novela", explicou a atriz.





"Calma mulher, pelo amor de Deus", reagiu o apresentador, entre risadas, enquanto Vieira avaliava o "beijo de novela". "Demos um beijo de novela das cinco da tarde", analisou Susana. "Esse é o [beijo] técnico desse horário. Está ótimo", brincou Patrícia Poeta.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Susana Vieira participou do "Encontro" para comentar o atual trabalho na emissora. A atriz interpreta Cândida em "Terra e Paixão", novela das nove escrita por Walcyr Carrasco.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.