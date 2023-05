Expulsão?

Mariana Rios expôs que a produção conversou com Thiago sobre o tapa e a Record decidiu que o tapa de Gyselle "não foi uma atitude passível de expulsão’". No papo com a emissora, o cantor expressou o desejo que a participante não fosse punida pelo ato. "Claro que a gente não gosta, na hora toma um susto. Mas não foi uma coisa que me machucou, ela não teve intenção de me machucar, me ferir ou agredir", disse ele.