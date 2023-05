Vilões: relembre atores que apanharam na rua por conta dos personagens

Deborah Secco - “Laços de Família”

A atriz interpretou Íris na novela de 2000 e chegou até a ganhar admiração do público com algumas das provocações para Camila (Carolina Dieckmann). No entanto, Secco contou que "apanhou no supermercado" após a vilã debochar do diagnóstico de leucemia da personagem de Dieckmann. "Foi na cena em que falo: 'Tadinha, ficou feia careca'. Ali foi imperdoável e surgiu a comunidade 'Eu odeio a Íris', no Orkut", contou em coletiva de imprensa da Globo em 2020, quando a novela voltou ao "Vale a Pena Ver De Novo".