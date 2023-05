Reprodução/Globo - 29.05.2023 Ana Maria Braga avalia separação de Larissa Santos e Fred Bruno após 'BBB 23'





Fred Bruno e Larissa Santos anunciaram a separação após um mês da conclusão do "BBB 23", onde viveram um romance. Ana Maria Braga reagiu ao término no "Mais Você" desta segunda-feira (29), debochando que a dupla não havia oficializado um namoro para colocar o fim no relacionamento.

"Chegaram a confirmar o começo da relação? Não falaram, então não teve fim. Não teve começo, não teve fim", afirmou, enquanto Tati Machado avaliava que o raciocínio da apresentadora "faz sentido". Ana ainda relembrou da passagem de ambos no programa matinal após o reality show, pontuando que os dois fizeram suspense sobre uma relação oficial.





"Os dois passaram por aqui 'deixa a vida me levar, vida leva eu'. Depois que ela saiu, falei: 'E aí?'. [E eles disseram:] 'Vamos ver'. Não teve nada oficial que eu tenha visto. Falarem que era amizade. De repente, conviveram aqui e falaram: 'Não é isso mesmo'. Lá [no 'BBB 23'] é carência", analisou Braga.

Tati sugeriu que os ex-brothers vão manter a amizade após a separação, enquanto Louro Mané sugeriu uma "amizade colorida" e que os dois ainda trocariam beijos. "O que é isso, Louro? Papagaio assanhado", reagiu Ana Maria Braga, entre risadas.

