Reprodução/Instagram MC Cabelinho e Bella Campos vão se casar

No último domingo (28), Bella Campos e MC Cabelinho revelaram ao "Fantástico" que vão se casar em um dia 13. Depois da declaração, a atriz usou o Instagram para contar que recebei críticas pelo anúncio.

"Tem gente que é muito amargurada mesmo, né?! A mulher falou assim: 'está fazendo tanto mistério pra quê? Tá achando que é Beyoncé?'. E você quer saber a data pra quê? Você vai reservar a data na sua agenda? Qual vai ser a diferença pra sua vida? Aí o outro falou assim 'o meme da Claudia Raia', que ela fala que vai se casar e depois se separa. Bofe, vamos deixar de viver as coisas por medo de dar errado? Se você continuar pensando desse jeito, nunca vai viver nada feliz na sua vida. Vai ficar aí sendo fiscal de felicidade alheia", disse ela.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



A atriz ainda falou que foi criticada até pela maneira em que estava sentada na reportagem ao programa."Não é dar atenção pra coisa ruim não, é só achando graça porque o povo arruma coisa pra criticar de um jeito... O povo se esforça pra arrumar uma coisa pra criticar. A mulher falou assim: 'isso é jeito de sentar para uma entrevista?' Mona eu estou na minha casa, tipo assim... Se eu quiser sentar no chão eu sento. É muita coisa gente. Tem que ter uma paciência de Jeová, senhor, na terra, amém, aleluia", finalizou Bella.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente