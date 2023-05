Shows

As artistas roubaram a cena com outras apresentações feitas no programa, como a performance de "As Quatro Estações" ao lado de Vitor Kley e Lucas Lima. Este último, marido de Sandy, também cantou "Me Espera" com a companheira. O grupo ainda dividiu o palco com Wanessa para apresentar "O Amor Não Deixa" e "O Sol".