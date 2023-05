Sthe X Dynho X Victor Igoh X Mirella

Sthe entrou em "A Fazenda 13" noiva do influenciador Victor Igoh. No entanto, a aproximação de Sthe com Dynho Alves no confinamento incomodou o público e os respectivos affairs. Resultado: Victor Igoh terminou com Sthe e Mirella acabou o casamento com Dynho. Atualmente, Dynho e Mirella reataram.