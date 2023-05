Reprodução/Globo - 24.05.2023 Bella Campos e Emílio Dantas interpretam Jenifer e Theo em 'Vai na Fé'





A paternidade de Jenifer continua causando tensões em "Vai na Fé". Após o novo teste de DNA revelar que Theo (Emílio Dantas) é pai da personagem de Bella Campos, a estudante descobriu que o vilão abusou de Sol (Sheron Menezzes) e entendeu o motivo da mãe esconder quem é o verdadeiro pai dela.

Kate (Clara Moneke) ouviu uma conversa de Sol comentando o abuso cometido por Theo no passado e compartilhou a descoberta com a amiga. Jenifer fica revoltada com o fato e se sente culpada por insistir que a mãe entregasse a identidade do pai. Assim, ela decide conversar com Ben (Samuel de Assis) na busca por vingança.





"Quero colocar esse homem na cadeia pelo que ele fez com a minha mãe", diz ao advogado, que acreditava ser o pai. Consternada, Jenifer faz uma visita ao hospital em que Theo está internado, após ser baleado para proteger Lumiar (Carolina Dieckmann).



"Cafajeste, canalha! Como você teve coragem? Vou falar para todo mundo que você é um estuprador. Vou contar que você abusou da minha mãe", grita a estudante para o pai verdadeiro. "Pensa bem, denúncia nenhuma pode me atingir. Já sua mãe, dançarina numa banda meia boca", debocha Theo, na cama do hospital.

"Você me dá nojo", ressalta Jenifer, antes de cuspir na direção do vilão e ir embora. Os desdobramentos da descoberta do abuso serão exibidos no capítulo desta quarta-feira (24), na Globo.

