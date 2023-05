Trama principal envolvente

Mas sem um bom roteiro não há muito o que os atores possam fazer e desse problema "Terra e Paixão" não sofre. A novela começa com a morte do marido da mocinha Aline (Bárbara Reis), o que desencadeia a trama principal: o embate da protagonista com o poderoso Antônio pelas terras valiosas que o cônjuge deixou. A coragem da jovem contra a maldade do vilão já envolveu alguns telespectadores. "Se tem Aline contra Antônio tem CENÃO", disse um internauta.