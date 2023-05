Reprodução/Globo - 23.05.2023 Tatá Werneck e Rainer Cadete interpretam Anely e Luigi em 'Terra e Paixão'





O capítulo desta segunda-feira (23) em "Terra e Paixão" reuniu elogios para Tatá Werneck e Rainer Cadete nas redes sociais. Espectadores aprovaram a química entre os personagens dos atores, Anely e Luigi, que tiveram um momento de destaque no episódio recente.

O momento mostra os desdobramentos do pacto feito pela dupla, já que Anely desmascarou que Luigi mente sobre quem é e tenta dar um golpe em Petra (Débora Ozório). Em troca do silêncio, a personagem de Werneck pede uma comissão para ajudá-lo a resolver problemas financeiros.





"A química e milhões entre Tatá Werneck e Rainer Cadete", escreveu uma pessoa no Twitter. "Uma dupla maravilhosa", pontuou outra. "Esses dois são demais", avaliou mais uma.

"Rolou química aí", observou um internauta. "Shippo muito", opinou outro. Um usuário ainda brincou ao sugerir que a camgirl passe a produzir conteúdo adulto com o golpista: "Será que vai ter a dupla no OnlyFans [risos]?".







