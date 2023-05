Quem brilhava nas novelas quando as atuais protagonistas estrearam?

Mariana Ximenes - Amor Perfeito

Após o trabalho no SBT em "Fascinação" (1998), a atriz começou a carreira em novelas da Globo com "Andando nas Nuvens" (1999). Susana Vieira era uma das protagonistas do projeto e segue na programação da emissora com "Terra e Paixão". A atual novela das nove também conta com outra atriz que já protagonizava as tramas há 24 anos, Glória Pires. No ar como Irene, na época ela viva Maria Inês em "Suave Veneno".