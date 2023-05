Divulgação/ Globo Carmo Dalla Vecchia interpreta Érico em "Amor Perfeito"

Após interpretar Alfredo em "Cara e Coragem", Carmo Dalla Vechhia começou a se dedicar ao papel de Érico, personagem de "Amor Perfeito. O ator interpreta um advogado que trabalha para a família da mocinha Marê (Camila Queiroz), mas está nas mãos da vilã Gilda (Mariana Ximenes).

Isso porque a dondoca descobre que Érico é homossexual e usa do segredo para chantageá-lo. Carmo contou do novo trabalho e revelou incômodos que teve com a reação do público e da imprensa com o personagem.

O ator, casado com o autor João Emannuel Carneiro, tem um filho de 3 anos, e celebra o fato de poder retratar um tema presente na própria história. "A Duca Rachid [uma das autoras da novela] me chamou para fazer esse personagem falando que tinha escrito ele pessoalmente para mim e que ele tinha algo em comum comigo pelo fato dele ser gay. E tem sido uma experiência bonita ter a chance de falar sobre um preconceito que afeta a todos nós e que, de uma maneira muito mais forte, afetou a mim pelo fato de eu ser gay", conta Carmo, ao iG Gente.

Reprodução/Instagram - 01.03.2023 Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro são casados há 17 anos

Ele ainda reflete das diferentes experiências que ele e o personagem tiveram em relação à orientação sexual. Carmo destaca que ser homossexual na década de 1940, quando se passa a trama, era diferente. "Eram outras histórias. Existia muito preconceito. Mas, pelo fato de ser algo mais afastado do cotidiano das pessoas - talvez as pessoas fizessem muito e não falassem -, elas não fossem tão julgadas, como acontece atualmente. Com essa comunicação tão ágil, a gente fica sabendo até dos astros de Hollywood que eram gays", analisa.

Recepção da imprensa ao personagem

Na conversa, o artista de 51 anos revela que ficou "profundamente incomodado" pela forma como a imprensa tratou o papel após a divulgação da novela. "A primeira notícia que saiu em todos os veículos foi 'Carmo dalla Vecchia interpreta advogado gay'. Muitas pessoas vão achar que é bobagem porque eu já falei que eu sou gay. A questão é que nunca, em nenhum personagem que fiz, disseram 'Carmo Dalla Vecchia interpreta, por exemplo, na novela anterior, desenhista heterossexual", pondera.

Carmo pontua que, ao colocar tal informação na "frente de tudo", a impressão que fica é que "o trabalho é pautado pela orientação sexual". "Isso acaba distanciando as pessoas gays de estarem ao nosso redor porque parece que é algo que não é estar aqui, que o mais importante é ser gay", desabafa.

Ele ainda relata que "o principal veículo da casa [Globo]" divulgou tal informação e que fez que questão de reclamar. "Peguei o telefone e disse: 'Por quê? A gente está fazendo uma novela que tem um lado tão bonito, falando sobre empoderamento feminino, mais de 50% da novela é preto, não estão trazendo, de uma maneira óbvia, sobre o preconceito racial. Por que o gay tem que sempre ser tratado dessa maneira? Como se fosse a identidade dele?'", narra Carmo.

O ator ainda afirma que não se trata de "mimimi" e completa: "Acho que é uma falta de letramento. As pessoas são desrespeitosas".

Presença nas redes e ataques

Além de tratar a questão da homossexualidade na TV, Carmo leva o tema para as redes sociais. Com 1 milhão de seguidores, o Instagram do ator tem vídeos, com bom-humor, que relatam questões do cotidiano ligadas à família, paternidade, trabalho e orientação sexual.

"Estou tendo a chance de mostrar um pouco mais de quem eu sou porque eu já tenho uma liberdade total de falar sobre os assuntos que giram em torno de mim. Artisticamente, tem sido muito engraçado, porque para cada vídeo que eu posto existe uma ideia, existe um roteiro, existe um uma criação, existe a gravação daquilo. Às vezes são gravações complexas porque eu mudo roteiro, eu passo com outras pessoas e aí a gente tem que gravar a minha câmera, a câmera do outro e tem que editar. Mas a gente tem que fazer e nos motiva e isso talvez seja a ideia de liberdade, de poder falar sobre mim, poder me divertir", diz o ator.





O perfil de Carmo ganhou grande repercussão quando ele expôs ataques homofóbicos que recebia. Um internauta escreveu: "Teus filhos vão ser gays iguais você. Tu vai ensiná-los a ser assim. É por isso que o mundo está repleto de vocês. Porque vocês influenciam garotos a serem assim. Seus vermes".

O ator não ficou calado e prestou queixa contra os seguidores homofóbicos . Na entrevista, ele fala que, atualmente, os ataques são poucos perto das mensagens de carinho que recebe.

"Fiz um ato cívico, para as pessoas entenderem que elas não estão tão protegidas por uma tela. Qualquer mídia social que você tenha, qualquer rede social que você tenha, você precisa de um telefone, com CPF, de um e-mail. E com essas informações acabam a gente sempre acaba conseguindo rastrear a pessoa. É só para as pessoas entenderem que não se pode falar tudo".

"Não foram grandes ataques, foram ataques chatos e pequenos. Mas eu achei importante dar o exemplo. Mas, felizmente, eu não posso dizer que eu sou um cara muito atacado", completa o intérprete de Érico.

