Ana Maria Braga divertiu espectadores com cena de 'sexo selvagem' de leões





Ana Maria Braga começou o "Mais Você" desta terça-feira (23) repercutindo uma cena de leões acasalando em cima de um veículo durante um safári, no Senegal. Além de cair na risada com o caso, a apresentadora também divertiu os internautas pelos comentários do "sexo selvagem" entre os animais.

"É praticamente uma aula de zoologia, como os bichos procriam. Ele está garantindo a procriação da espécie, em cima do carro onde estão os turistas [...] Sexo selvagem, literalmente", comentou Ana. "Acho que eles estavam querendo apimentar a relação e foram para um lugar diferente para fazer um amor [...] Vou pegar umas aulas com esse leão", complementou Louro Mané.





"Liguei a TV para não ficar aquele silêncio, do nada Ana Maria está passando cena de leão trasando e ela e o louro falando de sexo selvagem [risos] São 10h da manhã. Eu amo essa mulher", reagiu uma pessoa no Twitter. "Estava ouvindo minha mãe gargalhando e agora descobri o porquê", comentou outra. "As piadas sexuais dela e do Louro [risos]", escreveu mais uma.

Confira abaixo mais reações do público:

Ana Maria Braga olha pro limite e faz piada 🤣 — Thiago Lima ☮️ (@th_21_lima) May 23, 2023





Dez e quarenta da manhã e a Ana Maria Braga mostrando vídeo de Leão e Leoa acasalando no programa kkkkkkkkkk — Karina Dias ⓟ (@DisseKarinaDias) May 23, 2023





Gente a Ana Maria Braga kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (sexo selvagem) — 𝑽𝒊𝒄𝒌 👸🏽 (@malvadinha1617) May 23, 2023





