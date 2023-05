Reprodução/YouTube/MTV - 23.05.2023 Manu Gavassi homenageou Rita Lee em 'Acústico MTV'





Manu Gavassi compartilhou a experiência de leitura da nova autobiografia de Rita Lee e expressou emoção ao descobrir que foi mencionada pela rainha do rock no livro. A cantora, que morreu em 8 de maio, avaliou as homenagens que recebeu da nova geração de artistas - além de Manu, também citou Anavitória, Luísa Sonza e Liniker.

Gavassi homenageou Lee no "Acústico MTV", onde cantou músicas do álbum "Fruto Proibido". A ex-BBB segue apresentando as canções do disco de 1975 em shows e celebrou a oportunidade que teve de homenagear Rita em vida.





"Essas palavras da Rita para a nova geração me emocionaram tanto [...] Que fod* poder ter vivido no mesmo período de alguém tão inspiradora. Que fod* saber que pude te homenagear em vida e que você sabe a sua importância para todas nós", escreveu no Instagram, em uma foto em que aparece chorando.

Rita Lee aconselhou os novos artistas a "compor" e "cantar o que deseja", o que Manu também expressou emoção: "É sobre se encontrar e não ter medo. Não é nem uma escolha, é uma missão. É sobre palavra, usá-las a favor da verdade, da rebeldia, do amor, do questionamento. Ir contra o que é esperado, aceito e fácil".

"A coragem que nos falta em era de algoritmos te sobrou, transbordou e hoje nos ajuda. Provavelmente não estou nem fazendo sentido, mas não estou nem aí, estou muito honrada de ter meu nome nesse livro, muito honrada de te cantar e te admirar. Viva Rita! Viva a arte e a coragem", complementou.





