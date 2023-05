Reprodução/Globo - 22.05.2023 Patrícia Poeta e Manoel Soares no 'Encontro'





Nesta segunda-feira (22), Patrícia Poeta voltou a ser criticada pela postura no "Encontro". Internautas reprovaram que a apresentadora comandou a conversa sobre o caso de racismo contra Vini Jr , enquanto Manoel Soares fez comentários pontuais sobre o episódio.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Patrícia Poeta de novo calando o Manuel e agora ela se superou, pois o assunto era racismo", afirmou uma pessoa no Twitter. "Vivi para ver Patrícia Poeta falar de racismo, caso Vini Jr, mais tempo que o Manoel, que é preto. Em um programa onde ela, mulher branca, tem atitudes lamentáveis. Sério, fica pior a cada dia", comentou outra.





"É no mínimo de mau gosto colocar Patrícia Poeta para falar de casos de racismo. E com alguém que tem lugar de fala ao seu lado. Por favor, parem", pontuou mais uma. As críticas repercutiram na web após Manoel fazer um comentário sobre um caso nacional mencionado pela apresentadora, em que um torcedor foi preso após um goleiro do Ypiranga relatar que o homem cometeu injúria racial.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"É um passinho, são passos de tartaruga [...] É uma grande batalha, uma luta de todos nós, é dentro de campo, em um supermercado, em todo lugar. A gente relata todos os casos. Só assim a gente vai conseguir combater o racismo, uma luta de todos nós", declarou Patrícia, ao passo que Manoel pediu para falar da situação.

"Só licença um pouquinho, porque esse torcedor que apareceu era negro. Às vezes o pessoal fala: 'Ah, o cara era negro também, então não tinha problema'. Não, porque o negro, por mais que não seja racista, porque o racismo compõe uma estrutura, ele pode ter uma prática racista e está debaixo da mesma lei. Independente da pessoa ser negra ou branca, existe essa situação. O ideal era que ele não respondesse em liberdade, era isso que a gente queria", ponderou.

Poeta concordou e encerrou a conversa: "Sim, só para concluir meu raciocínio, essa é uma luta de todos nós, por isso que a gente sempre conta os casos de racismo no dia a dia. A gente mostra que todos caso, para que nós todos possamos combater".

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.