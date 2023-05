Reprodução/Instagram - 22.05.2023 Mirella está grávida do primeiro filho com Dynho Alves





MC Mirella passou por um susto durante a gravidez do primeiro filho, fruto da relação com Dynho Alves. A cantora bateu a barriga em um ferro após uma apresentação e precisou ir ao hospital após sentir fortes dores na região.

"Após o show, bati a barriga em um ferro. Doeu muito, senti cólicas e fui correndo para o hospital em meio à madrugada, às 4h da manhã, com alguns amigos que puderam me acompanhar e estavam comigo no show", afirmou nos stories do Instagram, neste domingo (21).





Mirella explicou que passou por dois hospitais antes de encontrar um local com especialistas em gestantes. "Está tudo bem, fizemos exames, pegamos um laudo e viemos para minha casa. Graças a Deus o corpo está bem, mas a cabeça não fica", afirmou a cantora, que também desabafou sobre o psicológico na gestação.

A ex-participante de "A Fazenda 13" reclamou da relação com pessoas próximas que insistem a ela que "gravidez não é doença" e a incentivam a continuar vivendo normalmente. Mirella ressaltou que não estava falando de Dynho ou de alguns familiares e amigos, mas ressaltou que está mais afastada das redes sociais por este motivo.

"Tem alguém que depende de mim para tudo. Me ver em situações que nunca vivi e nem imaginava como era, me preocupa. Sou mãe de primeira viagem e obviamente qualquer coisa me preocupa. Estou tendo que trabalhar, infelizmente não posso ficar de repouso. Brigam comigo, me cobram, me comparam com outras grávidas que conseguiram fazer tudo normalmente. Não é frescura, não é nada disso, mas infelizmente a pressão dessas pessoas nos fazem nos cobrar demais e é extremamento difícil", declarou.





