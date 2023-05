Reprodução/Instagram - 22.05.2023 MC Pipokinha causou polêmica nas redes sociais





MC Pipokinha causou uma nova polêmica neste domingo (21), quando forjou o próprio sumiço para promover o lançamento de uma nova música. A ação não foi bem-vista por internautas e Felipe Neto se pronunciou sobre o assunto, criticando como a cantora "brincou" com o desaparecimento.

"Não se brinca com desaparecimento. Desaparecimento não é marketing", afirmou o influenciador no Twitter. Neto ainda trouxe dados para justificar como a questão é séria no Brasil.





"O Brasil registra 200 desaparecimentos por dia. Mais de um terço dessas pessoas são crianças e adolescentes. Não é possível que ninguém bota limite nessa turma. Eu não queria falar nada, mas não é possível", lamentou.

Pessoas concordaram com o posicionamento de Felipe e relembraram outras polêmicas da funkeira, que já foi criticada por debochar do salário de professores , por fazer apresentações com teor sexual explícito , entre outras controvérsias. "MC Pipokinha já passou de todos os limites", avaliou um perfil no Twitter. "Mas olha a 'carreira' dela. A noção passou longe", reprovou mais um. "Essa aí não acerta uma", opinou outro.

