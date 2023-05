Reprodução/Globo - 22.05.2023 Felipe Andreoli gerou climão no 'Mais Você'





Felipe Andreoli gerou um climão no "Mais Você" desta segunda-feira (22). O jornalista voltou de um período de férias e Ana Maria Braga falou da vida sexual do colega em uma viagem com a esposa, Rafa Brites. Para desviar do assunto, ele sugeriu que Sabrina Sato está vivendo um novo affair e acabou causando um desconforto no programa matinal.

Andreoli e Brites viajaram para Itália e Ana questionou se o casal havia gastado muito nas férias. "Achei que vocês iam me perguntar se eu tinha feito outras coisas durante a viagem, não gastar dinheiro", respondeu o jornalista. "Isso eu tenho certeza", pontuou a apresentadora.

"Precisava né, viajar sem as crianças. Saudade do que a gente já viveu", complementou Felipe, que não levou os filhos Rocco e Leon para a viagem. "Tirando a vida sexual do Andreoli...", reagiu Braga, gerando risadas entre o grupo. A repórter Tati Machado estava presente e avaliou: "Quando estão os dois, só falam besteira. Fica aquele silêncio constrangedor".





"Vamos falar do Cauã [Reymond]. O Cauã e a Sabrina [Sato] não está rolando?", expressou, causando surpresa ao tentar mudar de assunto. "Está não, pronto, já falamos muito", respondeu Louro Mané logo em seguida, tentando desviar novamente a pauta.

"Nem sei, soltei. Estão falando, estou por dentro. Troca de likes e comentários", disse Felipe Andreoli, enquanto Ana e Tati mantinham o silêncio no climão. "Então, o Cauã está solteiro, a Sabrina também, mas é o Felipe que está inventando mesmo", declarou Tati.

"Pronto, o importante é ser feliz. Está rolando troca de likes. Não sei porque sou casado, mas dizem que quando as pessoas estão solteiras, fazem um negócio chamado 'fusilike', curtem tudo", complementou o jornalista.

