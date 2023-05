Reprodução/Instagram Ivete Sangalo





O Folianópolis 2023 está ganhando forma, mas uma confusão envolvendo o nome de Ivete Sangalo e o da micareta ganhou força nas redes sociais. A cantora foi anunciada como atração da micareta neste ano, através das redes sociais do evento, e depois foi retirada da grade.







Em contato com a coluna, a equipe do Folianópolis explicou que tudo não passou de um erro. "Não foi um cancelamento. O pessoal das redes sociais acabou divulgando a informação antes de termos a confirmação do escritório da artista e, no fim, não chegaram em um acordo", disse, apontando para uma incompatibilidade de agenda. Já assessoria de Ivete Sangalo enviou uma nota informando que a artista não tinha sido confirmada oficialmente.

A micareta acontece nos dias 2, 3 e 4, em Florianópolis, e já conta com nomes como Bell Marques, Saulo, Tomate, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Claudia Leitte, Timbalada e Banda EVA.

Ivete Sangalo segue confirmada em outras micaretas. Além de ter se apresentado na "Micareta de Feira", em abril, a cantora é atração do Bloco Village no Fortal 2023.