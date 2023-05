Reprodução/Instagram - 22.05.2023 Nasce Ella, filha de Thiago Oliveira e Bruna Matuti





O apresentador Thiago Oliveira anunciou o nascimento da primeira filha, na manhã desta segunda-feira (22). A bebê se chama Ella e é fruto do relacionamento com a esposa, a produtora Bruna Matuti.

O profissional do "É De Casa" informou na madrugada que foi ao hospital após a bolsa da companheira estourou. "Nasceu", escreveu Thiago nos stories do Instagram, onde também exibiu fotos da gestação de Bruna.





O apresentador pediu a produtora em casamento em outubro de 2022 e os dois se casaram em uma cerimônia íntima em dezembro, quando Matuti já estava grávida de Ella. Durante o programa que comanda na Globo, Oliveira afirmou que está "vivendo o melhor momento da vida".



"Meu maior sonho pessoal é ser pai. E estou vivendo esse sonho, quase todos os dias me belisco para ver se é verdade", declarou em dezembro. Enquanto esperava a chegada da filha, Thiago Oliveira participou do "Dança dos Famosos" no "Domingão com Huck".





