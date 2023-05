Reprodução/Record/Instagram - 21.05.2023 Gabriel Roza e Bia Miranda terminaram noivado antes de 'A Grande Conquista'





Após afirmar que saiu do relacionamento com Bia Miranda com "muitos chifres" , Gabriel Roza voltou a falar da ex-noiva em "A Grande Conquista". Durante a festa da madrugada deste domingo (21), o influenciador "rejeitou" um affair com Janielly Nogueira, irmã de Gil do Vigor, e explicou que ainda "não consegue" se relacionar com outras pessoas após o término com a ex-"A Fazenda".

Quem sugeriu um envolvimento entre Gabriel e Janielly foi Gyselle Soares. A ex-"BBB" afirmou que a irmã de Gil o acha lindo, mas Roza pontuou que ela "não faz o tipo" dele. "É uma mulher madura", comentou com a colega de confinamento no reality da Record.









Em conversa posterior com Thiago Servo, Gabriel citou o "respeito" pela ex-companheira ao explicar a dificuldade de se envolver com outras pessoas. "Tenho o maior respeito, [foram] quatro anos de namoro, vai fazer um mês que terminei. É recente", declarou.

Roza ainda contou que "surgem muitas oportunidades" de novos relacionamentos, mas que não consegue forçar isso na vida pessoal. Já Bia Miranda engatou um romance logo após a separação do ex-noivo. A influenciadora namora o cantor Buarque desde então e comprou uma casa com o novo companheiro .

