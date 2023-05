Conversa sobre Bia

O bate-papo sobre a ex aconteceu antes do programa ao vivo, quando Dicesar perguntou sobre as vontades profissionais do colega de confinamento. Gabriel explicou que trabalhava com borracharia antes do relacionamento com Bia e que pretende seguir a carreira de influenciador após o destaque que ganhou pela relação com Miranda. Roza estimou que já alcançou 1 milhão de seguidores no Instagram - atualmente, está na marca de 735 mil.