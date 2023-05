Nota duvidosa para Carla Diaz

Carlinhos de Jesus foi alvo dos fãs de Carla Diaz por dar a menor nota para a atriz durante as apresentações do estilo “Lindy Hop”. "São poucos os movimentos característicos e originários do 'Lindy Hop'", justificou Carlinhos. Contudo, diante de muitos elogios para os competidores na web, internautas reprovaram a nota baixa do jurado.