Reprodução/Globo - 21.05.2023 Karol Conká e filho, Jorge, se apresentaram juntos no 'Altas Horas'





Karol Conká se emocionou durante a participação no "Altas Horas" deste sábado (20). Além de mostrar empolgação por cantar com o filho no palco de Serginho Groisman, a cantora chorou com uma declaração de Jorge no programa. O jovem de 16 anos também compartilhou como foi a experiência de acompanhar a mãe no "BBB 21".



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Queria te agradecer por tudo. Agradecer a Deus também por esse momento, presente aqui com várias outras mães maravilhosas. É seguro dizer que uma mulher que me carregou por nove meses na barriga merece minha total lealdade e amizade. Tenho orgulho de dizer que você é minha melhor amiga. Te amo", disse o adolescente, enquanto a ex-BBB chorava com o depoimento.



Jorge agradecendo sua mamacita karol Conká #altashoras pic.twitter.com/KZ7QhDaaOW — Tiago Pereira (@Tiagupereira) May 21, 2023









Conká deixou o reality da Globo com o recorde de rejeição e enfrentou o cancelamento entre o público. Questionado sobre a vivência durante este período, Jorge descreveu a época com apenas uma palavra: "Difícil". "Ele é muito tímido", complementou a artista.



+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Karol explicou que o filho escolheu sozinho o nome artístico "Jorge com J" e cantou "Tombei" na primeira apresentação do jovem ao público. Confira abaixo trechos do programa:

GIGANTES! Confira a participação de Jorge, filho de Karol Conká na performance de "Tombei" no #AltasHoras pic.twitter.com/zeIaWHZmqQ — Karol Conká Infos (@infosconka) May 21, 2023





Jorge com J, filho da Karol Conká, resumindo como foi sua vida durante e após a participação da sua mãe no Big brother. #AltasHoras

pic.twitter.com/1YeUoorQCo — Brenno De Moura  (@mbrenno_) May 21, 2023





Karol Conka e Jorge ConJota... #AltasHoras

Reprodução TV Globo pic.twitter.com/TmcaCIJbzy — Vera Regina ❤🖤 (@vera_regina14) May 21, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.