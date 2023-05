Reprodução/Record - 20.05.2023 Gyselle Soares e Murilo Dias brigaram em 'A Grande Conquista'





"A Grande Conquista" contou com uma briga na tarde deste sábado (20). Gyselle Soares e Murilo Dias se desentenderam após a ex-BBB elogiar o influenciador. O participante reprovou a conduta da atriz, apontando o "tom sexual" na forma que ela o elogiava.

"Estou te elogiando, estou orgulhosa por você", declarou Gyselle na cozinha da mansão. "Algumas falas suas tem um tom sexual", rebateu Murilo. "Não, estou te elogiando, nunca falei isso de tom sexual. Estou te dando carinho, atenção", rebateu ela.





"Você levou para o lado errado. Começa a se autoanalisar. Elogios às vezes têm tom sexual", acusou Dias. Após o atrito, Soares foi até a área externa e chorou por ser chamada de "sexista" pelo participante.

"Não vou mais elogiar ele, nem dar carinho. Me machucou", explicou a ex-BBB na piscina, enquanto era consolada por Ana Paula Almeida, Erick Ricarte e Thiago Serva.

Gyselle e Murilo tiveram um desentendimento agora na cozinha porque ela o elogiou e ele não gostou, disse que o elogio foi em tom sexual. Gy negou e falou que estava apenas elogiando ele. #TeamGy #AGrandeConquista pic.twitter.com/SkRDPfUrjN — Gyselle Soares 💋 (@Gyselle_Soares) May 20, 2023





Gy ficou triste porque o Murilo não gostou do elogio e disse que ela foi sexista e está chorando na piscina sendo acalmada por Thiago, Erick e Ana Paula. #TeamGy #AGrandeConquista pic.twitter.com/KNCz9qbdah — Gyselle Soares 💋 (@Gyselle_Soares) May 20, 2023









