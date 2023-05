Reprodução/Instagram - 20.05.2023 Viih Tube gravou novo 'tour' do corpo após um mês do parto





Viih Tube compartilhou um vídeo exibindo as mudanças físicas após um mês do parto de Lua. A influenciadora repetiu o formato de "tour" pelo corpo na postagem, mostrando como diferentes partes ficaram depois de dar à luz primeira filha com o marido, Eliezer.

"Tour pelo corpo um mês pós-parto. Meu corpo e minhas cicatrizes contam uma história", escreveu no Instagram, neste sábado (20). A ex-BBB voltou a ganhar elogios por compartilhar a "realidade" da maternidade.





Viih contou que ganhou mais estrias e que notou um fortalecimento das unhas depois do parto, que antes estavam "finas que nem papel". "Não sei o que aconteceu, mas o cabelo ficou mais brilhoso e volumoso. Falaram que cai, mas comigo não caiu, mas acho que ainda vai", descreveu sobre os fios.

"É um processo, é normal. Mas é importante mostrar para vocês", complementou, ao ressaltar como está sentindo o corpo "mais mole". A influenciadora relatou que ganhou 22 quilos na gestação e resgatou fotos antes de engravidar. Confira abaixo o vídeo na íntegra:





