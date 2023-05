Vilã?

No começo da novela, Lumiar (Carolina Dieckmann) foi criticada por mentir, diversas vezes, para Ben (Samuel de Assis). A personagem ficou insegura após Sol (Sheron Menezzes) reaparecer na vida do marido, já que os dois viveram um grande amor na juventude. A professora descobriu a possibilidade da filha de Sol, Jenifer, ser de Ben e não comunicou o cônjuge. Ela ainda omitiu do advogado as informações do acidente que envolveu ele e Carlão (Che Morais), marido de Sol.