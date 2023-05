Reprodução/RedeTV!/Globo - 05.05.2023 Repercussão da estreia do 'Linha Direta' contou com críticas à Sonia Abrão





Após 16 anos da conclusão do "Linha Direta", a Globo retomou o programa investigativo nesta quinta-feira (4), com a apresentação de Pedro Bial. A estreia da atração explorou o caso de Eloá Cristina. Informações sobre o crime repercutiram nas redes sociais e reuniram críticas à apresentadora Sonia Abrão.

Sem mencionar o nome da comandante do "A Tarde É Sua" (Rede TV!), o episódio citou o momento em que "uma apresentadora de televisão se colocou na posição de negociadora". "Ela começou a negociar, interrompendo a negociação da polícia", afirmou o promotor de justiça Antonio Nobre Folgado.





O sequestro e homicídio de Eloá aconteceu em 2008 e foi marcado pela cobertura intensa de Sonia sobre o caso, sendo que a apresentadora chegou até a conversar com o sequestrador Lindemberg por telefone. O promotor explicou que o contato ocorreu no dia em que o criminoso realizou um acordo com as autoridades para se render, o que foi desfeito após Abrão se envolver nas negociações.





Espectadores comentaram o episódio na web em meio a críticas à apresentadora, relembrando que Sonia já declarou que "faria tudo de novo" sobre a cobertura do sequestro. "O maior absurdo da história", disse uma pessoa no Twitter. "Essa apresentadora é a pessoa mais tóxica de todos os tempos, aliás, desde essa época", pontou outra.



Internautas também foram aos comentários das postagens de Abrão no Instagram para criticá-la. "Faria tudo de novo como no caso Eloá, Sonia?", questionou um usuário. "Você não tem remorso? Não tem um pesinho na consciência? Ou você tem orgulho?", ponderou outro. "O pior é que ela continua a mesma. Lamentável", avaliou mais um, entre outros comentários que exigiam um novo posicionamento dela sobre o caso.

Além dos conteúdos exibidos no "Linha Direta", pessoas também resgataram trechos da cobertura do crime e criticaram Ana Hickmann pela postura ao acompanhar o caso na Record. Em um vídeo da época, a apresentadora aparece pedindo para que o sequestrador ou Eloá se comuniquem com ela, dando um "tchauzinho" pela janela do apartamento.

Em meios as negociações com a polícia, Ana Hickman pediu para o assassino de Eloá, Lindenberg, dar um tchauzinho pela janela para mostrar que estava tudo bem. #LinhaDireta



pic.twitter.com/iNMxJIx3Hg — CHOQUEI (@choquei) May 5, 2023





"Que absurdo", ressaltou uma pessoa no Twitter. "Esse povo era muito sem noção, nunca teve a preocupação com a Eloá", comentou outra. "Que nível baixo você pedindo 'tchauzinho' para um assassino ao vivo. Tudo pela audiência. Nem parece a pessoa que finge de etiquetas e ética", sugeriu mais uma nos comentários de Hickmann no Instagram.

