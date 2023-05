Reprodução Justiça proíbe Globo de exibir 'Linha Direta' sobre caso Henry Borel

A equipe jurídica de Jairo Souza Santos Júnior, ex-vereador do Rio conhecido como Dr. Jairinho, garantiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proibindo a Globo de exibir o episódio do programa Linha Direta, que estava programada para ir ao ar nesta quinta-feira (18).

Padrasto do menino de quatro anos morto em 2021, Jairinho é denunciado pela autoria do crime e a mãe Monique Alfradique está sendo denunciada como cúmplice. As informações são da colunista de O Globo, Patrícia Kogut.

A decisão partiu da juíza do caso Elizabeth Machado Louro, que alega que uma edição tendenciosa poderia interferir no julgamento do caso, que será levado a júri popular, ainda sem data marcada.

"O processo ainda pende de julgamento e a exibição em canal aberto e por emissora de grande alcance não parece servir aos propósitos informativos que possam ser alegados (...) O réu deverá ser julgado por um corpo de juízes leigos e tal exposição poderá colocar em risco a imparcialidade dos julgadores", apontou a juíza, no documento.

Procurada pelo iG Gente, a Globo diz não comentar questões em discussão na Justiça. O "Linha Direta" voltou a ser exibido pela emissora neste ano, desta vez com apresentação de Pedro Bial.