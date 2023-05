Reprodução/ Instagram Ana Clara faz desabafo após descobrir diversos problemas de saúde

Ana Clara desabafou, nas redes sociais, após descobrir que tem uma série probelmas de saúde. Com bom-humor, ela relatou as doenças e exames que ainda têm que fazer para outros tratamentos.

"Eu fui no gastro [gastroenterologista] e estou com refluxo, preciso fazer endoscopia e vários outros exames. Fui na dentista, vou ter que usar aparelho. Vou ter que remendar meus dentes, porque quebrei eles dormindo, estou apertando meus dentes", iniciou a apresentadora.

Ana Clara continuou: "Eu fui no otorrino e eu peguei no sono no carro e falaram que eu estava respirando como se estivesse morrendo e descobri o quê? Tenho desvio de septo. Eu tinha e eu não sabia. E ainda tenho rinite crônica".

A apresentadora, então, disse que ainda pode ter mais problemas de saúde: "Tenho mais alguns médicos marcados. Tenho dermatologista, porque ano passado eu tive psoríase. (...) Tenho oftalmologista marcado, ver se o grau aumentou e eu quebrei meu óculos. Mas, tudo bem, eu precisava de um novo. Eu preciso marcar mastologista, ginecologista, médico do sono… O importante é que estou cuidando de mim, da minha saúde".

