Poliana Abritta cometeu uma gafe durante a apresentação do "Fantástico" deste domingo (7). Ao lado de Maju Coutinho, a apresentadora se confundiu ao explicar o "Black Lives Matter" e chamou o movimento de "racista".

O episódio ocorreu antes da exibição de uma reportagem de Maju com Ayo Tometi, co-fundadora do movimento "Vidas Negras Importam", como é chamado no Brasil. Poliana logo notou o erro e corrigiu a explicação no programa.





"'Vidas Negras Importam' ou 'Black Live Matters', em inglês, é um nome de um movimento racista. É um nome de um movimento antirracista, que fique claro, criado nos EUA e que liderou uma onda de protestos depois do assassinato de George Floyd em 2020", declarou Abritta.

A gafe de Poliana Abritta repercutiu nas redes sociais, com comentários de espectadores que se surpreenderam ao ouvir a apresentadora dizer que o movimento seria "racista". "Misericórdia, Poliana. Que hora para cometer uma gafe dessa", afirmou uma pessoa no Twitter. "Meu Deus, a gafe da Poliana Abritta agora", comentou outra.

