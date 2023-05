Reprodução/Record - 08.05.2023 Mariana Rios é a apresentadora de 'A Grande Conquista'





"A Grande Conquista" estreia nesta segunda-feira (8) na Record TV e a emissora confirmou mais celebridades no elenco do novo reality show. Além dos 16 famosos que disputam as 10 vagas da Mansão , outras personalidades conhecidas também foram anunciadas na Vila, área com mais de 64 participantes.

As novas personalidades famosas foram confirmadas neste domingo (7), durante o "Domingo Espetacular". A apresentadora Mariana Rios apareceu ao vivo da sede da atração, em Itapecerica da Serra, para informar que os integrantes do reality haviam acabado de entrar nas casas.





Apareceram entre anônimos celebridades como ex-participantes do "BBB", como Gyselle Soares (BBB 8) e Natália Deodato (BBB 21). Fernanda Medrado e Lary Bottino, de "A Fazenda 13", se junta a outros ex-integrantes de realities, como o ex-De Férias com o Ex Fagner.

Gabriel Roza (ex-noivo de Bia Miranda), Marcos Oliver (ex-Power Couple e ex-marido de Faby Monarca), Nathan Camargo (filho de Luciano Camargo), Hulk Magrelo e Blade (ex-Legendários) também estão entre os nomes conhecidos confirmados. Confira abaixo o anúncio de Mariana na íntegra:

