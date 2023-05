Realização

Barbara Reis, que o último trabalho foi em Todas as Flores, está se sentindo realizada com o papel de Aline em Terra e Paixão. "É um lugar que eu sempre quis alcançar. Mantive esse sonho dentro de mim mesmo, muitas vezes não acreditando que podia acontecer: ser protagonista do horário nobre. Aconteceu e um batalhei muito", afirmou ao F5. Barbara entra para a lista curta de protagonistas negras do horário nobre.