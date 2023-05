BBB 9 - Maira Cardi

Participante da casa de vidro do BBB 9, Maira Cardi teve uma trajetória no reality que não lhe promoveu tanto sucesso. No entanto, anos após a participação no BBB 9, a influenciadora já conta com mais de 8,8 milhões de seguidores no Instagram. Parte da fama chegou após o casamento com Arthur Aguiar, ex-ator de Rebelde. O BBB 9 foi vencido por Max.