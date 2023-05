Namoro no elenco e ex-Carrossel: os amores dos atores de 'Vai na Fé'

Regiane Alves

Esposa do personagem de Emílio em "Vai na Fé", a atriz assumiu o namoro com o empresário Duda Peixoto recentemente, durante o Carnaval de 2023. O romance acontece após o fim do relacionamento com o empresário Guilherme Bottura, em 2020, e o divórcio do diretor João Gomez, filho da atriz Regina Duarte, em 2018. Regiane e João têm dois filhos juntos, João Gabriel e Antônio.