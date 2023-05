Jogos Vorazes

O primeiro trailer do filme A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, spin-off de Jogos Vorazes, levou os fãs à loucura ao mostrar parte do elenco que conta com Rachel Zegler, Tom Blyth, Viola Davis, Peter Dinklage e Hunter Schaefer. A estreia está marcada para 17 de novembro de 2023.