REPRODUÇÃO / GLOBO Vai na Fé: Jenifer e Hugo engatam romance

A história de Jenifer Daiane está prestes a ter uma reviravolta em “Vai na Fé”. A personagem começou a conhecer melhor Hugo no episódio desta quarta-feira (03) e, em breve, viverão um casal na trama das 19h.

Interpretados por Bella Campos e MC Cabelinho, que são namorados na vida real, a junção dos dois personagens foi apontada como uma saída no roteiro da protagonista, que estava com uma história morna.





Apesar de manter um romance fora das telas, nada garantia que a dupla conseguiria trazer a química para os personagens. No entanto, as cenas do casal Jenifer e Hugo começando a se conhecer melhor ganharam elogios dos espectadores.

Nas redes sociais, os internautas comentaram a atuação de Bella e Cabelinho. “Que química Cabelinho e Bella têm em cena. Jenifer e Hugo vão ser um casalzão”, previu uma fã. “É o renascer dessa menina se a personagem não vingar agora não vinga nunca mais.”, arriscou outra.

Que química Cabelinho e Bella tem em cena🤎🔥 Jenifer e Hugo vão ser um casalzão, é muito bom ver a história deles finalmente começar a ser desenvolvida #VaiNaFe pic.twitter.com/PoUnEaQrlh — Le B🔮🍯|2son (@Inverniando) May 3, 2023





JENIFER E HUGO VEM MESMO 🗣🗣🗣 é o renascer dessa menina se a personagem não vingar agora não vinga nunca mais.



eu gosto dessa ideia também, eles combinam fisicamente claro, é a bella e o cabelinho e são lindos mas os personagens veremos ai #vainafé pic.twitter.com/exoKuExO35 — alex dunphy barbosa (@thkalinda) May 3, 2023





Bella Campos e Cabelinho atuando juntos e ele falando que ela tá bonitona, eu vou morrer de amores #VaiNaFé pic.twitter.com/W6Xr6cfEgI — tainara 🧜🏽‍♀️ (@siwacyrus) May 3, 2023





O MC Cabelinho e Bella Campos são brabos hein #VaiNaFe pic.twitter.com/jcvecX5kmT — Allan (@limalblue) May 3, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.