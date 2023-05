Reprodução/Instagram MC Daniel gera comoção ao fazer declaração para Mel Maia

Nesta quarta-feira (3) Mel Maia completou 19 anos de vida. E claro que os fãs esperaram ansiosamente pela homenagem de MC Daniel.

No perfil do Instagram, o funkeiro compartilhou um vídeo relembrando diversos momentos românticos ao lado da namorada e não poupou elogios ao ser declarar.





"Feliz aniversário vida. Falar de você é como explicar o mar, o céu, as estrelas, coisas que são infinitas, intensas, perfeitas que só Deus explica a existência, um dia vou perguntar pra ele conseguiu inventar a pessoa mais linda do mundo. Você é minha definição de paz, amor, carinho, respeito, lealdade e coragem", começou ele.

Com sete meses de namoro, Daniel deu detalhes da relação com a artista. "Vivo, respiro, e sinto você 25 horas do meu dia. Se tivesse só 1 chance de escolher você, te escolheria 1 mil vezes. Me domina com um simples olhar, tem a melhor voz do mundo, é a melhor atriz do mundo e toda vez que sorri ou canta, meu relógio da vida para. Fascina e encanta qualquer lugar por onde passa".

"Uma menina do bem, humilde, engraçada, inteligente, linda e gostosa para caralh*", seguiu ele.

Por fim, o cantor comentou sobre a sua missão. "Tenho o prazer de dizer que eu namoro um anjo e sinto que minha missão é te lembrar todos os dias o quanto você é incrível e super importante pra Deus, sua família, nossos amigos e principalmente pra mim, seu homem. Tmj bebê, forte abraço", concluiu.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente