Reprodução/Instagram - 03.05.2022 Tatá Werneck falou da morte do amigo Paulo Gustavo





Nesta quinta-feira (4), completam dois anos desde que Paulo Gustavo morreu, vítima de complicações da covid-19. A data motivou uma homenagem de Tata Werneck nas redes sociais. A apresentadora resgatou vídeos de momentos com o amigo e reuniu declarações de apoio dos seguidores.

"Dois anos que a gente entendeu que você era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais. Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre", afirmou a humorista no Instagram.





"Insubstituível. Essa foi uma perda que ninguém acredita até hoje. Inaceitável! Mas ele continua presente, sim", afirmou uma pessoa nos comentários da postagem. "A sensação é a mesma de sempre, a energia do Paulo está presente todos os dias. Nunca se apagou", pontuou outra. "O único, para sempre", escreveu mais uma.

Confira abaixo a publicação na íntegra:









