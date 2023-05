Reprodução/Twitter - 03.05.2023 Katiuscia Sotomayor quase chorou em cobertura da Jovem Pan





A cobertura da Jovem Pan sobre a recente polêmica de Jair Bolsonaro foi marcada por emoção dos jornalistas. A repórter Katiuscia Sotomayor quase chorou enquanto repercutia a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente , durante o "Morning Show" desta quarta-feira (3).

O momento ocorreu quando a jornalista comentou a reação de Lula e Janja com a ação da PF. "A gente amanheceu com um tweet do presidente Lula falando 'bom dia e boa quarta-feira' e, na sequência, a primeira-dama Janja também postou 'bom dia'", afirmou Katiuscia, aparecendo abalada após dar a notícia na passagem.

A reação da jornalista da Jovem Pan repercutiu nas redes sociais e internautas citaram que a emoção surgiu diante do "deboche" do presidente com a polêmica de Bolsonaro. Perfis no Twitter ainda ironizaram o fato da repórter ter quase chorado com a notícia.

