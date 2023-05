Reprodução/ YouTube Manu Gavassi no "Quem Pod Pode"

Manu Gavassi comentou no podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, sobre a experiência de ter posado nua para uma revista masculina. A cantora revelou que se arrepende do ensaio e que se sentiu desrespeitada.

A ex-sister falou que decidiu fazer as fotos para mudar a imagem de juvenil que tinha, princiapalmente, após participar de "Malhação', da TV Globo. Mas a experiência não foi boa.

"Eu odiei. Falaram que eu poderia escolher a minha capa, mas para me dobrar. Quando eu fui falar, já tinham publicado a revista e já foi”, contou Manu.

A cantora ainda afirmou que se sentiu desrespeitada após ter fotos publicadas sem que pudesse escolher, como foi combinado. Por isso, Manu pediu para que os fãs não comprassem a revista. A artista também ficou incomodada com as alterações que fizeram no corpo dela e fez um ensaio mais realista.

“Quando eu vi aquilo, me senti tão desrespeitada, por ter sido representada como mulher, de qualquer jeito, sem meu aval, sem nenhum cuidado", desabafou Manu.

A cantora pontuou que a atitude foi arriscada: “Eu tinha vinte e um anos e eu não era ninguém. Isso poderia ter me fechado muitas portas!”.

