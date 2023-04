Reprodução/Globo - 28.04.2023 Renata Capucci conversou com Ana Maria Braga sobre diagnóstico de Parkinson no 'Mais Você'





Renata Capucci foi diagnosticada com Parkinson em 2018 e relembrou o momento da descoberta da doença durante participação no "Mais Você", nesta sexta-feira (28). O diagnóstico aconteceu aos 45 anos e a jornalista emocionou Ana Maria Braga ao comentar o momento da vida na época, quando participava do reality show musical "Popstar".

Capucci contou que apresentava o "Jornal Hoje" aos finais de semana naquele ano e começou a sentir tremores na perna, embaixo da bancada do estúdio. "Nessa emergência neurológica, fiz um exame clínico [...] e a médica falou que tenho doença de Parkinson. Lembro que olhei para a cara dela e falei: 'Você está doida, doutora? Tenho 45 anos'", relatou.





A jornalista recordou que descobriu a doença durante o sexto programa do "Popstar", em que terminou na 4ª colocação da competição. "Imagina só, tenho um diagnóstico desse e penso: 'O que eu faço agora? Saio do programa? Continuo no programa?'. Não podia abandonar do nada, sem dar uma satisfação, e não estava preparada para contar isso para todo mundo. Aí eu continuei, fui até o final", explicou.

Ana Maria questionou se Renata ficou com um "nó na garganta" nas apresentações, mas a colega da Globo avaliou como estava "tão feliz" que não pensou na doença. A apresentadora do programa matinal se emocionou quando Capucci explicou a decisão de contar sobre a doença ao público.

Renata Capucci revelou o diagnóstico em 2022, durante o podcast "Isso É Fantástico", após um episódio sobre doenças degenerativas. "Me senti encorajada, porque eu era parte daquilo. Seria muito falsa se eu só continuasse apresentando. Também estou pronta para me abrir, me emocionei ali", esclareceu.

"Foi um momento de catarse, demorou quase cinco anos de altos e baixos, momentos muito tristes, que você se desespera e fica realmente depressiva diante da impossibilidade e falta de controle que você tem sobre a doença [...] Hoje eu encaro a doença com coragem", complementou, fazendo Ana se emocionar.

A apresentadora mencionou que ganhou da convidada uma placa com a frase "o que a vida quer da gente é coragem". "Acho que para tudo [requer coragem]. Por isso é importante falar das coisas reais da vida, não são só flores. Vamos passando ao longo do tempo por poucas e boas na vida, você precisa ter coragem a cada momento", avaliou Ana, segurando as lágrimas.

