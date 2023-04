Reprodução/Instagram - 28.04.2023 Maíra Cardi e Arthur Aguiar são pais de Sophia





Maíra Cardi gerou polêmica nas redes sociais após publicar uma indireta sobre paternidade, nesta quinta-feira (27). A influenciadora compartilhou um vídeo sobre o "sonho de ser pai" e internautas associaram a Arthur Aguiar, ex-marido da coach. A ação gerou revolta dos fãs do ator, que se mobilizaram para criticá-la no Twitter.

"O sonho do meu marido era ser pai. Então, eu realizei. Meu sonho é ser pai também", afirma uma mulher no conteúdo compartilhado por Cardi. A noiva de Thiago Nigro ainda complementou com uma mensagem: "Seria engraçado se não fosse trágico [risos]".





A postagem foi associada a Arthur por Maíra já ter declarado que não ter gostaria de ter mais filhos, mas teve Sophia para realizar o desejo do ator. No atual relacionamento com Thiago, a coach revelou que gostaria de ter dois filhos com o influenciador. Além da caçula, Cardi também é mãe de Lucas, de 22 anos, fruto do antigo relacionamento com o empresário Nelson Rangel.

No Twitter, os fãs de Aguiar ficaram revoltados com o posicionamento da influenciadora e deixaram entre os assuntos mais comentados da rede a frase "Maíra Cardi t*larica".

Pra quem não entendeu, após a Maira cardi postar esse vídeo em seu Instagram, os fãs do Arthur aguiar subiram a tag MAIRA CARDI TALARICA pic.twitter.com/zhHE58lDbt — alemagnos ❥ (@lelemagnoss) April 28, 2023









Confira abaixo reações dos admiradores de Arthur Aguiar:

A Maíra nunca superou o Arthur Aguiar e isso fica muito claro a cada coisinha que ela faz com intenção de provocar. Se estivesse tão feliz e apaixonada ela não teria essa necessidade de viver mandando indireta pro Arthur. Gente feliz não persegue ex.



Maíra Cardi talarica pic.twitter.com/fsji7PHKxe — Jovem Senhorinha 🔴⚫️⚓️ (@senhoritaperola) April 28, 2023





A Padaria sabe que você é um PAI MARAVILHOSO PARA SOPHIA.



MAIRA CARDI TALARICA pic.twitter.com/afxd88AkJg — Luna✨ (@lunaa0270) April 28, 2023





Dona MC entenda de uma vez a padaria só te aturou, e veja bem essa palavra, por que o Arthur te amava.

Mas agora esquece.

Estamos aqui para proteger ele de qualquer um que seja.

Você não é excessão.



Vamos subir sim a TAG



MAIRA CARDI TALARICA — Sara Ferrari 🍞✨ (@Saahferrari) April 28, 2023





