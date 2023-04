Reprodução/Instagram - 28.04.2023 Luis Claudio, filho de Lula, criticou tratamento de Cara de Sapato na Globo após expulsão do 'BBB 23'





Luis Claudio, filho de Luiz Inácio Lula da Silva, usou as redes sociais para criticar o tratamento que Cara de Sapato ganhou da Globo. O lutador foi expulso do "BBB 23" após o caso de importunação sexual e o familiar do presidente reprovou que o ex-brother continua apresentando destaque na emissora.

"Para mim é muito bizarro o cara assediar uma mulher ao vivo e nem 30 dias depois estar na TV. E geral comemorando que ele foi a uma festa", escreveu Luis no Twitter, nesta sexta-feira (28). O comentário acontece após Sapato ganhar destaque no "Mais Você" e a empresa ser criticada por exaltar o participante expulso na conversa com a campeã do reality, Amanda Meirelles.

P mim é muito bizarro o cara assediar uma mulher ao vivo e nem 30 dias depois estar na tv e geral comemorando que ele foi a uma festa... — Luis Claudio Lula da Silva (@LuisLulaDaSilva) April 28, 2023









Luis ainda rebateu o comentário de um internauta, que criticava o posicionamento do filho de Lula. "Tanta coisa importante que o governo esta fazendo/tentando fazer e você preocupado em compartilhar sobre participante de reality show pelo amor de Deus, está com tempo livre", afirmou a pessoa.

"Eu acho bom discutir um problema da sociedade", respondeu Claudio. Cara de Sapato e MC Guimê, expulsos do reality da Globo por assediarem a mexicana Dania Mendez, foram indiciados pela Polícia Civil sobre o caso de assédio nesta quinta-feira (27) .

